Китайский болельщик в Москве потерял сумку со 130 тыс. рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футбольный болельщик из Китая оставил в московском кафе сумку со 130 тысячами рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В минувший четверг в полицию поступило заявление от гражданина Китая, 1986 года рождения, прибывшего в Москву на Чемпионат мира по футболу FIFA, о том, что в летнем кафе после просмотра футбольного матча он оставил сумку и ушел",- сказал собеседник агентства.

По его словам, когда потерпевший обнаружил пропажу сумки, он вернулся в кафе, но не обнаружил сумку.

Материальный ущерб составил более 132 тыс. рублей, начата проверка.