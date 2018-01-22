Ростуризм опубликует список повысивших цены отелей в преддверии ЧМ-2018

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Ростуризм разместит на своем сайте список гостиниц, завышающих цены на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила журналистам в понедельник глава правового управления ведомства Изо Арахамия.

"Ростуризм провел мониторинг цен и выявил факт завышения установленных и утвержденных правительством цен на размещение в отелях в период ЧМ-2018. Сейчас готовится список отелей, завышающих цены. Он будет размещен на сайте Ростуризма, а в отели будут направлены соответствующие письма", - сказала она.

В целом, по ее словам, мониторинг цен проводится постоянно.

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев сообщил, что его комитет направил в Федеральную антимонопольную службу запрос о проверке цен на размещение в отелях на период ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что многие отели в одиннадцати городах проведения чемпионата мира завысили цены на период соревнований. Также резко выросли цены на апартаменты и частные квартиры. Особенно сложная ситуация, как сообщили в Российском союзе туриндустрии, складывается в Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Самаре, где существует дефицит средств размещения. В остальных городах, где пройдет ЧМ, проблема стоит не так остро.