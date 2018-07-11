Президент Франции с супругой приедут в Москву на финал ЧМ по футболу

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в Москве в воскресенье, сообщает в среду радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на окружение французского лидера.

Вместе с ним на матче будет присутствовать его супруга Брижит.

Накануне сборная Франции одержала победу над сборной Бельгией в полуфинальном матче со счетом 1:0 и вышла в финал чемпионата.

В финале французские футболисты сыграют с победителем матча Хорватия-Англия, который пройдет позже в среду.