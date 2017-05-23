Путин пообещал главе ФИФА полную готовность РФ к проведению ЧМ и Кубка конфедераций

Инфантино, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Россия выполнит все обязательства

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона сделает все для своевременного завершения строительства объектов проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, пообещал президент России Владимир Путин.

"Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне", - сказал он на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Краснодаре.

Российский президент поблагодарил лично Инфантино и возглавляемую им организацию за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам.

В свою очередь, Инфантино заявил об отсутствии сомнений в том, что Россия выполнит свои обязательства.

"Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому, если у кого бы то ни было были какие-то сомнения, то теперь результат налицо", - сказал Инфантино.

"Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и Чемпионат мира, и открыть для себя эту прекрасную страну", - добавил он.

"И важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола, причем не только для себя, но и для всего мира", - сказал Инфантино.

Инфантино поблагодарил президента России за возможность посетить Краснодар и осмотреть построенные в нем спортивные объекты.

Перед беседой Путин и Инфантино осмотрели новый стадион футбольного клуба "Краснодар".