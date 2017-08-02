Спорт ЧМ-2018

Луческу возглавил сборную Турции

Контракт с экс-наставником петербургского "Зенита" подписан по схеме "2+1"

Луческу возглавил сборную Турции
Мирча Луческу
Фото: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу занял пост главного тренера сборной Турции, о чем в среду сообщается на сайте Футбольной федерации страны.

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Контракт с румынским специалистом подписан по схеме "2+1".

Предыдущий главный тренер национальной команды, как сообщалось, был отправлен в отставку на прошлой неделе.

Луческу возглавил "Зенит" 24 мая 2016 года. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России и вышел в плей-офф Лиги Европы. Сезон-2016/17 "Зенит" завершил на третьем месте и не смог попасть в Лигу чемпионов, после чего Луческу был отправлен в отставку.

С мая 2004 года по май 2016 года Луческу был главным тренером украинской команды "Шахтер" (Донецк). Под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея. "Шахтер" восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, семь раз Суперкубок Украины и один раз, в 2009 году, Кубок УЕФА.

В отборочной группе ЧМ-2018, который пройдет в России, сборная Турции представляет группу I, где занимает пока третье место. В шести матчах команда набрала 11 очков, что на два меньше чем Хорватия и Исландия.

Теги: футбол, Мирча Луческу, ФК Зенит, Турция
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