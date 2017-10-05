Сборные Германии и Англии завоевали путевку на ЧМ-2018

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сборные Германии и Англии по футболу стали обладателями путевки в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

В четверг действующие чемпионы мира, футболисты сборной Германии, в гостях обыграли национальную команду Северной Ирландии, которая оставалась единственным конкурентом за первое место в отборочной группе С. Результат матча – 3:1 в пользу Германии.

Теперь в активе немецкой сборной 27 очков, что на 8 баллов больше чем у идущей второй Северной Ирландии. Командам в группе осталось провести один тур.

В свою очередь, сборная Англии выиграла на своем поле у Словении, вырвав победу на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Теперь у англичан в группе F 23 очка, что на шесть больше чем у идущей второй команды Шотландии.

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Саратове, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.