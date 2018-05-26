Мутко предложил после ЧМ-2018 передать стадионы клубам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Стадионы, построенные к Чемпионату мира по футболу-2018 (ЧМ-2018), не должны простаивать, после окончания турнира их следовало бы передать клубам, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко на конференции Российского футбольного союза в субботу.

"Мы должны передать стадионы клубам, если клубы маломощные, будут созданы управляющие компании. Мы подумаем о налогообложении. Стадионы не должны стоять "белым слонами", - сказал Мутко.

"Тестовые матчи вселяют оптимизм, на матчи Второй лиги на них собирались по 40 тыс. человек в Самаре, Волгограде, Саранске, Калининграде, там тоже умеют болеть (...) Отдельно стоит стадион в Сочи. Вчера я общался с губернатором, обсуждали, что надо сделать, чтобы там был футбольный клуб, причем, не созданный искусственно, мы ведем такую работу", - добавил Мутко.

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России пройдет с 14 июня по 15 июля.