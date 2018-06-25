ФИФА проверит поведение членов немецкой сборной, дразнивших шведскую команду

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении членов делегации сборной Германии, которые позволили себе неуважительное поведение в отношении сборной Швеции сразу после окончания матча между этими командами во втором туре группового этапа ЧМ в России.
Как сообщает Daily Mail, речь идет о представителе пресс-службы немецкой сборной Ули Фойгте и менеджере команды по логистике Георге Бехлау.
Матч в Сочи завершился победой немцев, которые в меньшинстве смогли обыграть соперника благодаря голу в компенсированное время, который со штрафного провел Тони Кроос.
В объективы камер попал эпизод, в ходе которого Фойгт и Бехлау направились в сторону скамейки шведов, позволив себе неуважительные высказывания и жесты. В ответ в их сторону бросились представители шведской делегации, включая некоторых футболистов.
German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE 🇩🇪🇸🇪 pic.twitter.com/44dqWdqPTa— Gilles (@GrimandiTweets) June 23, 2018
При этом немецкая команда извинилась за инцидент на следующий день после матча.
"Это была эмоциональная игра. В конце та или иная реакция или жесты членов нашей делегации в адрес шведской скамейке запасных были слишком эмоциональными. Мы принесли свои извинения тренеру сборной Швеции и его команде", - говорится в заявлении сборной Германии, размещенном в твиттере.
Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE— Die Mannschaft (@DFB_Team) June 23, 2018