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Лионелю Месси в Бронницах в день рождения вручили 60-килограммовый торт

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Лидера сборной Аргентины Лионеля Месси поздравили с днем рождения на базе команды в подмосковных Бронницах в воскресенье.

24 июня звезде аргентинской сборной и "Барселоны" исполнился 31 год.

В честь пятикратного обладателя "Золотого мяча" состоялся торжественный концерт, в конце которого был вынесен праздничный торт в виде шоколадной статуи игрока в натуральную величину. Вес кондитерского изделия составил 60 кг.

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи также подготовил в подарок Месси копию женского портрета "Аргентинка", который был создан российским скульптором в аргентинский период.

Теги: футбол, Аргентина, Лионель Месси
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УругвайУругвай22006
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8F6G1H2
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