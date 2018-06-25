Лионелю Месси в Бронницах в день рождения вручили 60-килограммовый торт

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Лидера сборной Аргентины Лионеля Месси поздравили с днем рождения на базе команды в подмосковных Бронницах в воскресенье.

24 июня звезде аргентинской сборной и "Барселоны" исполнился 31 год.

В честь пятикратного обладателя "Золотого мяча" состоялся торжественный концерт, в конце которого был вынесен праздничный торт в виде шоколадной статуи игрока в натуральную величину. Вес кондитерского изделия составил 60 кг.

#WorldCup A team of five workers at Moscow"s Altufyevo Confectionery worked for nearly a week to carve the sculpture in 60 kg (132 lbs) of chocolate to mark the #Messi "s birthday on Sunday. pic.twitter.com/iCtaqKU7i0 — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) June 25, 2018

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи также подготовил в подарок Месси копию женского портрета "Аргентинка", который был создан российским скульптором в аргентинский период.