Спорт

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

В 1/8 финала россияне в серии пенальти вырвали победу над командой Испании

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона "Лужники", завершилось вничью – 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти – 4:3.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.

Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия – Дания.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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