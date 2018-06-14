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Бышовец прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией

Экс-наставник сборной России высказал "Интерфаксу" мнение о том, команда Саудовской Аравии столь крупно могла проиграть из-за Рамадана

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец высоко оценил игру национальной команды страны против Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в четверг в РФ ЧМ-2018.

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"Победа 5:0, поэтому я, конечно, ставлю пятёрку нашей сборной. Я думаю, что результат даёт основания для оптимизма, добавляет уверенности. Хорошая адаптация к чемпионату", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Может быть, не стоит особенно обольщаться итогом игры, потому что сборная Саудовской Аравии очень неудачно её провела. Тому причиной может быть Рамадан: он не мог не повлиять на подготовку "орлов пустыни" к мундиалю. Средняя линия нашего соперника выглядела очень слабо и создавала хорошие предпосылки для контратак. Думаю, у нас было достаточно моментов для реализации, и мы ими воспользовались", - отметил он.

"Жалко, что получил травму Дзагоев, но вышедший вместо него Черышев сыграл очень удачно. Есть основания говорить, что именно Денис стал лучшим игроком матча. Хотя и Головин выглядел блестяще, создал много моментов для гола. Но суммарно два забитых мяча Черышева, на мой взгляд, перевешивают", - сказал Бышовец.

"Что касается игры, надо критически отнестись к тому, что соперник не создал необходимого сопротивления, чтобы можно было реально оценить уровень нашей команды. Хотя в целом игра давалась. Думаю, что борьба и темп, на котором играли саудовцы, были очень комфортны для нашей средней линии и атаки. Очевидны проблемы наших соперников в центре обороны: гол Дзюбы тому наглядное подтверждение. И выверенную передачу Головина нельзя не отметить. Из минусов: не совсем удачно сыграл Смолов", - посетовал олимпийский чемпион в качестве главного тренера сборной СССР.

"Но, думаю, что перспектива просматривается чётко: победа над Египтом и ничья с Уругваем будут хорошим раскладом для выхода из группы", - выразил мнение Бышовец.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию) открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в четверг на стадионе "Лужники" в Москве. Голы забили Денис Черышев (дважды), Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.

Россия - Саудовская Аравия

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00100
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
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АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
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Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
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ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
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БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
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