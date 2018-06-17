В Росгвардии назвали фейком предупреждение о нарушениях порядка во время матча в Петербурге

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Распространяемый СМИ документ с информацией о возможных нарушениях общественного порядка во время футбольного матча в Санкт-Петербурге недостоверен, заявили в воскресенье в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"Появившийся в сети документ якобы со ссылкой на некую "разведывательную службу" управления Росгвардии по Чеченской Республике не является достоверным и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, "разведывательной службы" в штате управления Росгвардии по Чечне не существует.

Ранее некоторые СМИ опубликовали документ, в котором со ссылкой на "разведывательную службу" Росгвардии по ЧР сообщалось, что есть угроза нарушений общественного порядка во время проведения футбольного матча в рамках чемпионата мира между сборными России и Египта, который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня.