Метеорологи сообщили о прохладной погоде с дождем во время матча Россия-Египет

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Погода во время футбольного матча Россия-Египет, который пройдет во вторник вечером в Санкт-Петербурге, будет прохладной, с небольшим дождем, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если и будет что-то африканское, то только страсти на поле, погода будет совершенно питерская", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

По его словам, во время матча ожидается облачная погода и небольшой дождь, а также усиление ветра до 12 м/с, температура - около 15-16 градусов.

В целом на европейской территории погода неустойчивая, дожди будут также в Москве и Московской области, "несколько капель дождя" прольется и во время матча Польша-Сенегал, который пройдет во вторник на стадионе "Спартак", сказал Вильфанд.

Он выразил сожаление в связи с тем, что в азиатской части России чемпионат не проводится, так как погода там "просто замечательная".

"Там настоящая африканская жара", - сказал Вильфанд.