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Метеорологи сообщили о прохладной погоде с дождем во время матча Россия-Египет

Есть обновление от 14:15

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Погода во время футбольного матча Россия-Египет, который пройдет во вторник вечером в Санкт-Петербурге, будет прохладной, с небольшим дождем, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если и будет что-то африканское, то только страсти на поле, погода будет совершенно питерская", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

По его словам, во время матча ожидается облачная погода и небольшой дождь, а также усиление ветра до 12 м/с, температура - около 15-16 градусов.

В целом на европейской территории погода неустойчивая, дожди будут также в Москве и Московской области, "несколько капель дождя" прольется и во время матча Польша-Сенегал, который пройдет во вторник на стадионе "Спартак", сказал Вильфанд.

Он выразил сожаление в связи с тем, что в азиатской части России чемпионат не проводится, так как погода там "просто замечательная".

"Там настоящая африканская жара", - сказал Вильфанд.

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Теги: Гидрометцентр, Санкт-Петербург, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
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Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
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БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
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1/8 финала
8F1A1B2
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