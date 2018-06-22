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Перуанца поймали в Петербурге за кражу у южнокорейского журналиста и китаянок

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге задержан перуанец, подозреваемый в краже денег у двух гражданок Китая и журналиста из Южной Кореи, приехавшего в РФ освещать чемпионат мира по футболу.

"Гражданин Перу, приехавший на чемпионат мира, был задержан сегодня утром. Он подозревается в совершении кражи денежных средств у трех иностранных граждан", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов России (ФПА).

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По информации ФПА, поступившей из адвокатской палаты Санкт-Петербурга, в настоящее время подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ФПА не смогли сообщить подробностей дела. Однако осведомленный источник сказал "Интерфаксу", что гражданин Перу за несколько дней украл более 200 тысяч рублей.

Между тем в ФПА отмечают, что число задержаний иностранных болельщиков за уголовно наказуемые деяния минимально. Так, по данным ФПА, в Калининграде и Самаре вообще не было зафиксировано каких-либо серьезных нарушений со стороны приехавших на ЧМ иностранцев.

"Во всех городах, где проходят футбольные матчи, созданы оперативные группы адвокатов, на которых возложена задача незамедлительно выполнять заявки судебных органов по защите прав иностранных лиц в случае необходимости. К настоящему времени таких заявок очень и очень мало", - сказал "Интерфаксу" вице-президент ФПА Геннадий Шаров.

Самые яркие болельщицы ЧМ-2018

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Колумбия
Теги: Петербург, ЧМ-2018, Перу, Южная Корея, Китай
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
ИсландияИсландия10101
АргентинаАргентина20111
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
СербияСербия11003
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
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Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
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ГерманияГермания10010
 
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