Перуанца поймали в Петербурге за кражу у южнокорейского журналиста и китаянок

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге задержан перуанец, подозреваемый в краже денег у двух гражданок Китая и журналиста из Южной Кореи, приехавшего в РФ освещать чемпионат мира по футболу.

"Гражданин Перу, приехавший на чемпионат мира, был задержан сегодня утром. Он подозревается в совершении кражи денежных средств у трех иностранных граждан", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов России (ФПА).

По информации ФПА, поступившей из адвокатской палаты Санкт-Петербурга, в настоящее время подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ФПА не смогли сообщить подробностей дела. Однако осведомленный источник сказал "Интерфаксу", что гражданин Перу за несколько дней украл более 200 тысяч рублей.

Между тем в ФПА отмечают, что число задержаний иностранных болельщиков за уголовно наказуемые деяния минимально. Так, по данным ФПА, в Калининграде и Самаре вообще не было зафиксировано каких-либо серьезных нарушений со стороны приехавших на ЧМ иностранцев.

"Во всех городах, где проходят футбольные матчи, созданы оперативные группы адвокатов, на которых возложена задача незамедлительно выполнять заявки судебных органов по защите прав иностранных лиц в случае необходимости. К настоящему времени таких заявок очень и очень мало", - сказал "Интерфаксу" вице-президент ФПА Геннадий Шаров.