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Ограничено движение транспорта в районе московского стадиона "Спартак"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ограничения движения в связи с матчем Бельгия-Тунис введены в субботу в районе московского стадиона "Спартак".

"Сегодня в 15 часов на стадионе "Спартак" состоится футбольный матч между сборными стран Бельгия и Тунис, часть улиц вокруг спортивных объектов перекрыта. Так, запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По словам собеседника агентства, местные жители, получившие пропуск в префектуре Северо-Западного административного округа, могут подъезжать к своим домам без ограничений.

Как сказали в ведомстве, ограничения на стоянку и остановку транспортных средств действуют на следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, улица Летная.

Теги: ЧМ-2018, Москва
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