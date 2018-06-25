Уругвай - Россия. Онлайн

Что-то мне подсказывает, что сегодня наша команда сыграет в белой футболке. Вот смотрите: у Дзюбы белая форма, у Кузяева (с трудом прочитал его фамилию) - тоже. Да и юридически сборная России будет (дожили) гостевой командой. А гостевая форма обычно бывает светлой