Уругвай - Россия. Онлайн

В матче команд, досрочно пробившихся в плей-офф, определится победитель группы А
Сейчас будут звучать гимны стран!
Игроки выходят на поле!!!
Команды прибывают на стадион
Команды уже на "Самара Арене". Встречаем #URU и #RUS!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018
🇺🇾🇷🇺👋
#URURUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/rztrWFR4Gy
Составы команд с расстановками
#RUS vs #URU— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018
Разглядываем расстановку @TeamRussia🇷🇺 Какая для вас самая большая неожиданность в составе Станислава Черчесова?
#URURUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/Iziu8y7d8W
#RUS vs #URU— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018
Расстановка сборной Уругвая 👇
#URURUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/M02wHFBQkn
А вот вам два состава в одном
#URU vs #RUS— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018
Представляем стартовые составы команд. Что вас удивило в них больше всего?#URURUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/6hoGcjZfPg
Суарес и Кавани в составе сборной Уругвая сыграют с первых минут
#URU vs #RUS— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018
Представляем стартовые составы команд. Что вас удивило в них больше всего?#URURUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/6hoGcjZfPg
Таким образом, по сравнению с предыдущим матчем против Египта, в сборной есть несколько изменений. Так, в составе отсутствуют Марио Фернандес, Юрий Жирков, Александр Головин. Вместо них в состав внесены Федор Кудряшов, Алексей Миранчук, Игорь Смольников.
Стартовый состав сборной России!!!
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Uruguay #URURUS #Вместемыкоманда #FIFA2018 pic.twitter.com/ccxaJh9b7s— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2018
Что-то мне подсказывает, что сегодня наша команда сыграет в белой футболке. Вот смотрите: у Дзюбы белая форма, у Кузяева (с трудом прочитал его фамилию) - тоже. Да и юридически сборная России будет (дожили) гостевой командой. А гостевая форма обычно бывает светлой
Раздевалка @TeamRussia за несколько часов до матча #URURUS pic.twitter.com/sjjf2WrFuG— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2018
Интернациональные болельщики передают привет Артеме Дзюбе точно так же, как он сам - Станиславу Черчесову после своих голов на ЧМ-2018
Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе!— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2018
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Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной!
🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS
Президент, к сожалению, не сможет посетить игру
Путин не пойдет на матч сборных России и Уругвая https://t.co/K9rGZcNEnp— Интерфакс (@interfax_news) June 25, 2018
Травматогола не видали?
От гордости, что Кержаков сказал все это именно мне, усиленно бью себя кулаком в грудь!
Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков в интервью мне перед стартом ЧМ-2018 уверенно сказал: наша команда выйдет в плей-офф. И далеко не все с ним согласились :(
Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф https://t.co/reQ0vAglPu— Интерфакс (@interfax_news) June 5, 2018
Так что в матче против Уругвая российским футболистам для итогового первого места в группе А достаточно и ничьи. Наш постоянный эксперт, экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец, отличительной особенностью которого является способность верно предугадывать исходы матчей на ЧМ-2018, предполагает, что сегодня как раз ничья и будет:
Бышовец предположил, что Россия и Уругвай сыграют вничью https://t.co/gpR4MQ71sF— Интерфакс (@interfax_news) June 25, 2018
Сборная России радует нас на домашнем турнире: в первом туре она разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0, затем победила команду Египта - 3:1. И досрочно вышла в плей-офф. Аналогичный трюк, но с более скромным размахом, проделала сборная Уругвая, победив с одинаковым - 1:0 - счетом и Египет и Саудовскую Аравию.
Игра пройдет сегодня в Самаре и стартует уже в 17:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!