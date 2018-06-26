Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев восстановился после травмы, полученной в матче с Саудовской Аравией, и тренируется в общей группе, сообщает пресс-служба национальной команды.

После игры со сборной Уругвая травмированных нет.

Алан Дзагоев возобновляет тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями.

Тренировку пропустит Александр Ерохин, у которого есть незначительные проблемы со стопой. pic.twitter.com/uPjeNtqErP — Сборная России (@TeamRussia) June 26, 2018

Сборная России накануне в Самаре уступила Уругваю (0:3),однако еще ранее досрочно обеспечила выход в 1/8 чемпионата мира. 1 июля россияне сыграют с испанцами на поле московского стадиона "Лужники".