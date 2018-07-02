Мексиканские болельщики пообещали свой автобус музею военной техники на Урале

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мексиканский болельщик "Картонный Хавьер" и его друзья, путешествующие на автобусе по городам проведения чемпионата мира по футболу в России, посетили музей военной и автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в Верхней Пышме и собрались подарить ему свой автобус, сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

Гостям провели экскурсию, а также разрешили поуправлять кабриолетом "Победа" 1950-х годов. "Мы никогда не видели в одном месте столько техники. Собранная здесь коллекция на самом деле поражает воображение", - приводятся в сообщении слова болельщиков.

Также мексиканцы добавили, что готовы передать свой автобус музею УГМК после окончания мундиаля. "Почему бы и нет. У нас есть определенные договоренности насчет него - после нашего путешествия должны доставить его в Мексику. А оттуда уже готовы передать его вам в музей", - отметили они.

Свой небольшой автобус его владельцы назвали "Благословение". Он оборудован всем необходимым для долгого путешествия, в том числе спальными местами. Борта и крыша раскрашены в национальные цвета Мексики: красный, зеленый, белый. Они также украшены другими традиционными для мексиканской культуры изображениями, например, мариячи. Автобус начал свой длинный путь в РФ из Альтамиры - пересек океан и далее своим ходом через Европу прибыл в Россию.

Как сообщалось, мексиканец Хавьер мечтал попасть на ЧМ-2018 в Россию в компании пяти своих друзей, но его не отпустила жена. Тогда молодые люди сделали картонную копию своего приятеля и поехали с ней на чемпионат. Они выкладывали в соцсети фото своего путешествия по РФ с "Хавьером" и даже создали специальную страницу в фейсбуке.

Позже появилась информация, что жена все-таки отпустила Хавьера на ЧМ, и он приехал в Россию.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

В Екатеринбурге состоялись матчи между Египтом и Уругваем, Францией и Перу, Сенегалом и Японией, Мексикой и Швецией.