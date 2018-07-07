ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Россия - Хорватия. Онлайн

В Сочи проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Россия - Хорватия. Онлайн
Фото: Reuters

В случае победы в Сочи сборная России впервые в своей истории станет полуфиналистом чемпионата мира

Составы команд с расстановками

Наши на разминке

Спасибо, Федор!

Команды прибыли на сочинский стадион "Фишт"!
 

Бардак какой-то во Владивостоке. То наши 2:1 победили, теперь - 2:0

Стартовые составы россиян и хорватов одновременно!

Стартовый состав сборной России!

Привет из Владивостока!

С такой группой поддержки должны победить!

Банда в сборе🤟Сочи летим⚽️

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

Россия и Хорватия ранее встречались три раза. Первые два матча соперники отыграли в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2008 года, встречи в Загребе и Москве завершились нулевой ничьей. 17 ноября 2015 года команды провели товарищеский матч в Ростове-на-Дону, в котором хорваты оказались сильнее (3:1)

Сборная Хорватии в группе обыграла Нигерию (2:0) в Калининграде, разгромила Аргентину (3:0) в Нижнем Новгороде и переиграла Исландию (2:1) в Ростове-на-Дону. Хорваты вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D. В 1/8 финала в Нижнем Новгороде Хорватия одолела Данию лишь в серии послематчевых пенальти

На групповом этапе сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в Лужниках, обыграла Египет (3:1) в Санкт-Петербурге и уступила Уругваю (0:3) в Самаре. Сборная России заняла второе место в группе A, уступив лидерство Уругваю, однако вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала россияне сенсационно прошли чемпиона мира 2010 года, трехкратного чемпиона Европы (1965, 2008, 2012 гг.) сборную Испании. Основное и дополнительное время матча, который состоялся 1 июня в Лужниках, закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались россияне, которые не допустили ни одного промаха с 11-метровой отметки, в то время как вратарь Игорь Акинфеев отразил два пенальти.

Сборная России ночью выступила с обращением

И мы уже знаем, с кем победитель матча сыграет в полуфинале - с Англией, которая сегодня со счетом 2:0 победила Швецию!

Игра пройдет в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени!!!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня - матч с грандиозной вывеской: четвертьфинал чемпионата мира Россия - Хорватия!!!

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
SF2QF3АнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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