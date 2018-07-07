Россия - Хорватия. Онлайн

В случае победы в Сочи сборная России впервые в своей истории станет полуфиналистом чемпионата мира
Составы команд с расстановками
#RUS vs #CRO— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 7, 2018
Есть вопросы по составу к Станиславу Черчесову?#RUSCRO #ЧМ2018 pic.twitter.com/K9wNlbat89
#RUS vs #CRO— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 7, 2018
Суператакующий состав у хорватов!#RUSCRO #ЧМ2018 pic.twitter.com/7gC7dh7B1H
Наши на разминке
Разминка перед матчем pic.twitter.com/6MPLOYVpLQ— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018
Спасибо, Федор!
Напоминаю: если мы сегодня побеждаем, то нас точно ждет еще 2 матча на турнире - сам полуфинал и либо финал(!), либо матч за 3 место.#ЧМ2018 #РоссияХорватия #RUS— Fedor Makashov (@FedorMk) July 7, 2018
Команды прибыли на сочинский стадион "Фишт"!
🚍➡🏟— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 7, 2018
Приветствуем сборные #RUS и #CRO на "Фиште"!👋 pic.twitter.com/dOn8FkB837
Бардак какой-то во Владивостоке. То наши 2:1 победили, теперь - 2:0
Во Владивостоке уже завершился матч #РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/Vulw36BaOZ— Ayrat Karimov (@kznvk) July 7, 2018
Стартовые составы россиян и хорватов одновременно!
#RUS vs #CRO— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 7, 2018
Представляем стартовые составы команд!#RUSCRO #ЧМ2018 pic.twitter.com/tZgc1sQH8X
Стартовый состав сборной России!
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Хорватией#worldcup #RUSCRO #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/SPdlQ0Dqpa— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018
Привет из Владивостока!
Спасибо нашим Владивостокским болельщикам, которые регулярно присылают результаты матчей!— Олег. Великий князь. 🇷🇺 (@Oleg_Ilchenko) July 7, 2018
Во Владивостоке уже посмотрели! #ТвитНаУдачу #ЧМ2018 #РоссияХорватия pic.twitter.com/k03aOZ7QgZ
С такой группой поддержки должны победить!
Россия и Хорватия ранее встречались три раза. Первые два матча соперники отыграли в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2008 года, встречи в Загребе и Москве завершились нулевой ничьей. 17 ноября 2015 года команды провели товарищеский матч в Ростове-на-Дону, в котором хорваты оказались сильнее (3:1)
Сборная Хорватии в группе обыграла Нигерию (2:0) в Калининграде, разгромила Аргентину (3:0) в Нижнем Новгороде и переиграла Исландию (2:1) в Ростове-на-Дону. Хорваты вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D. В 1/8 финала в Нижнем Новгороде Хорватия одолела Данию лишь в серии послематчевых пенальти
На групповом этапе сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в Лужниках, обыграла Египет (3:1) в Санкт-Петербурге и уступила Уругваю (0:3) в Самаре. Сборная России заняла второе место в группе A, уступив лидерство Уругваю, однако вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала россияне сенсационно прошли чемпиона мира 2010 года, трехкратного чемпиона Европы (1965, 2008, 2012 гг.) сборную Испании. Основное и дополнительное время матча, который состоялся 1 июня в Лужниках, закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались россияне, которые не допустили ни одного промаха с 11-метровой отметки, в то время как вратарь Игорь Акинфеев отразил два пенальти.
Сборная России ночью выступила с обращением
Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc— Сборная России (@TeamRussia) July 6, 2018
И мы уже знаем, с кем победитель матча сыграет в полуфинале - с Англией, которая сегодня со счетом 2:0 победила Швецию!
Игра пройдет в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени!!!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня - матч с грандиозной вывеской: четвертьфинал чемпионата мира Россия - Хорватия!!!