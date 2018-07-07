Россия - Хорватия. Онлайн

На групповом этапе сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в Лужниках, обыграла Египет (3:1) в Санкт-Петербурге и уступила Уругваю (0:3) в Самаре. Сборная России заняла второе место в группе A, уступив лидерство Уругваю, однако вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала россияне сенсационно прошли чемпиона мира 2010 года, трехкратного чемпиона Европы (1965, 2008, 2012 гг.) сборную Испании. Основное и дополнительное время матча, который состоялся 1 июня в Лужниках, закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались россияне, которые не допустили ни одного промаха с 11-метровой отметки, в то время как вратарь Игорь Акинфеев отразил два пенальти.