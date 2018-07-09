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У Великобритании появился новый министр иностранных дел

ФИФА оштрафовала помощника тренера сборной Хорватии на $15 тыс.

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч долларов за размещение в интернете видео с заявлением после матча с Россией, что это "победа для Украины".

"Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (1 франк примерно равен $1 - ИФ) и вынес предупреждение за "неспортивное поведение" - публикацию видео, в котором он заявил: "Это победа для киевского "Динамо" и для Украины" после победы Хорватии над Россией", - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА в понедельник.

В своем решении дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание тот факт, что Вукоевич и Федерация футбола Хорватии своевременно извинились за инцидент, и Федерация футбола Хорватии уже отстранила Вукоевича от работы со сборной.

Ранее ФИФА вынесла предупреждение без денежного штрафа хорватскому защитнику Домагою Виде, который в этом же видео заявляет: "Слава Украине!".

7 июля футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. Основное время завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время команды провели по голу. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).

Теги: ФИФА, Огнен Вукоевич, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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