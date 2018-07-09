ФИФА оштрафовала помощника тренера сборной Хорватии на $15 тыс.

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч долларов за размещение в интернете видео с заявлением после матча с Россией, что это "победа для Украины".

"Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (1 франк примерно равен $1 - ИФ) и вынес предупреждение за "неспортивное поведение" - публикацию видео, в котором он заявил: "Это победа для киевского "Динамо" и для Украины" после победы Хорватии над Россией", - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА в понедельник.

В своем решении дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание тот факт, что Вукоевич и Федерация футбола Хорватии своевременно извинились за инцидент, и Федерация футбола Хорватии уже отстранила Вукоевича от работы со сборной.

Ранее ФИФА вынесла предупреждение без денежного штрафа хорватскому защитнику Домагою Виде, который в этом же видео заявляет: "Слава Украине!".

7 июля футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. Основное время завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время команды провели по голу. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).