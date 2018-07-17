В Госдуме решили наградить Черчесова и футболистов сборной России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме планируют наградить почетными грамотами российскую сборную по футболу, Российский футбольный союз (РФС), тренеров и организаторов чемпионата мира-2018.

"Благодаря этим людям, Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие и многие годы", - заявил на заседании Госдумы во вторник вице-спикер, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Он сообщил, что по поручению председателя Госдумы, подготовил предложения по награждению участников подготовки и проведения чемпионата. "Мы знаем, кого мы должны благодарить за этот чудесный праздник", - подчеркнул вице-спикер.

В частности, "за великолепную организацию и проведение чемпионата мира по футболу" предложено наградить почетными грамотами Государственной думы генерального директора оргкомитета "Россия 2018", а ранее руководителя заявочного комитета Алексея Сорокина, и РФС. Кроме того, предлагается такой же грамотой "За великолепное выступление на чемпионате мира по футболу" наградить тренера национальной сборной Станислава Черчесова и всю российскую сборную по футболу, сказал Лебедев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении пригласить в Госдуму сборную по футболу и членов оргкомитета, чтобы поблагодарить их за работу. "Но, хочу подчеркнуть, здесь очень огромную роль сыграл наш президент. Благодаря его позиции, начиная еще с заявочного комитета, и затем в дальнейшем, он делал все, чтобы вот этот успех пришел к нам".

Спикер обратил внимание на то, что впервые страна организовала такое мероприятие (не только в Москве, но и в других регионах России. "Это совершенно другой подход", - отметил он.