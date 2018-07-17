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В Госдуме решили наградить Черчесова и футболистов сборной России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме планируют наградить почетными грамотами российскую сборную по футболу, Российский футбольный союз (РФС), тренеров и организаторов чемпионата мира-2018.

"Благодаря этим людям, Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие и многие годы", - заявил на заседании Госдумы во вторник вице-спикер, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Он сообщил, что по поручению председателя Госдумы, подготовил предложения по награждению участников подготовки и проведения чемпионата. "Мы знаем, кого мы должны благодарить за этот чудесный праздник", - подчеркнул вице-спикер.

В частности, "за великолепную организацию и проведение чемпионата мира по футболу" предложено наградить почетными грамотами Государственной думы генерального директора оргкомитета "Россия 2018", а ранее руководителя заявочного комитета Алексея Сорокина, и РФС. Кроме того, предлагается такой же грамотой "За великолепное выступление на чемпионате мира по футболу" наградить тренера национальной сборной Станислава Черчесова и всю российскую сборную по футболу, сказал Лебедев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении пригласить в Госдуму сборную по футболу и членов оргкомитета, чтобы поблагодарить их за работу. "Но, хочу подчеркнуть, здесь очень огромную роль сыграл наш президент. Благодаря его позиции, начиная еще с заявочного комитета, и затем в дальнейшем, он делал все, чтобы вот этот успех пришел к нам".

Спикер обратил внимание на то, что впервые страна организовала такое мероприятие (не только в Москве, но и в других регионах России. "Это совершенно другой подход", - отметил он.

Теги: Госдума, ЧМ-2018

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ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
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БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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