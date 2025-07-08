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Meta наняла одного из ключевых ИИ-специалистов Apple

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Руководитель отдела базовых моделей американской Apple Inc. Пан Руомин переходит на работу в отдел разработки суперинтеллекта Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, вознаграждение Пан Руомина будет исчисляться десятками миллионов долларов. WSJ называет его одним из ведущих ИИ-исследователей Apple, а его переход - ударом по разработчику iPhone, который задерживает обещанные ИИ-обновления собственных продуктов и сервисов.

На прошлой неделе глава Meta Марк Цукерберг уже объявил о приглашении на работу в лабораторию суперинтеллекта 11 человек, в том числе из OpenAI, Google DeepMind и Anthropic. Некоторым специалистам Meta предлагает $100 млн.

Суперинтеллект - ИИ-система, превосходящая по возможностям человеческий мозг.

Meta Apple iPhone Марк Цукерберг США Пан Руомин
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