Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг умеренно проседает, отыгрывая негативный импульс вечера среды после выхода данных Росстата о росте инфляции в январе, что сокращает вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ; также факторами давления выступают коррекционный откат металлов и нефти (фьючерс на Brent утром упал ниже $64,5 за баррель) и сохраняющаяся геополитическая напряженность. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2698,3 пункта (-0,2%); лидируют в снижении акции "Русала" (-1,6%), "Северстали" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 января, составляет 78,5711 руб. (-28,16 копейки).

Новость дополняется

Мосбиржа открытие торгов IMOEX2
