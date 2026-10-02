Paramount Skydance сменит название на Skydance после слияния с WBD

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Компания, образованная в результате слияния Paramount Skydance Corp. и Warner Bros. Discovery (WBD), будет называться Skydance, заявил главный исполнительный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон.

Ожидается, что сделка будет закрыта 6 октября. После этого акции объединенной компании будут торговаться под новым тикером "SKYD".

"Paramount и Warner Bros. формировали культуру на протяжении более ста лет, - написал Эллисон. - Объединив их, мы не переписываем историю; мы даем культовым киностудиям новый, более мощный импульс".

Он отметил, что смена названия позволит сохранить Paramount и Warner Bros. в качестве отдельных студий.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля. Министерство юстиции США одобрило соглашение в июне. Однако затем представители 12 штатов, а также Гильдия сценаристов Америки (Writers Guild of America, отраслевой профсоюз) потребовали через суд заблокировать сделку. Стороны достигли мирового соглашения 21 сентября, а в среду оно было утверждено судьей.