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Бывший завод Nokian Tyres в России в 2022 году впервые ушел в убыток

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Нокиан Тайерс" (бывший завод ушедшего из России финского производителя шин Nokian Tyres, Ленинградская область) в 2022 году впервые в своей истории зафиксировало чистый убыток по РСБУ в размере 712,334 млн рублей вместо чистой прибыли.

Выручка компании в 2022 году сократилась на 26,1% - до 27,830 млрд рублей, валовая прибыль - на 41,1%, до 2,234 млрд рублей, говорится в ее отчете.

При этом себестоимость продаж составила 25,596 млрд рублей (снижение на 24,4%), прибыль от продажи - 958,179 млн рублей (снижение на 61,9%).

В декабре 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил, что шинный завод "Нокиан Тайерс", находившийся тогда в процессе смены собственника, может выйти на проектную мощность во II квартале 2023 года. "У нас остаются сложные вопросы с нашим крупнейшим промышленным предприятием "Нокиан Тайерс". (. . .) Запуск производства - дело сложное. Для нас очень важно, чтобы предприятие заработало хотя бы на проектную мощность во втором квартале следующего года", - сказал он.

В августе в российском подразделении Nokian Tyres сообщали, что завод испытывает проблемы с сырьем, в связи с чем не исключены вынужденные простои.

Финская Nokian Tyres в марте 2023 года закрыла сделку по продаже российского бизнеса - шинного завода во Всеволожске Ленинградской области, а также управляющей недвижимостью и торговой компаний - "Татнефти". Тогда Nokian Tyres сообщила, что получила от "Татнефти" 285 млн евро за эти активы.

Шинный завод во Всеволожске (Ленобласть) был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год.

Nokian Tyres Ленинградская область Татнефть Александр Дрозденко Нокиан Тайерс
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