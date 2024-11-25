ЦБ не стал продлевать возможность для банков включать в капитал новые замещающие суборды

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не стал продлевать возможность для кредитных организаций включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31 декабря 2024 года взамен аналогичных субординированных еврооблигаций, сообщил регулятор.

Мера действовала более года, и те банки, которым это требовалось, обменяли свои субординированные еврооблигации на локальные выпуски без негативного влияния на капитал и нормативы достаточности капитала, отмечает ЦБ.

В прошлом году ЦБ выпустил указание, согласно которому новые субординированные облигации в валюте не могут включаться в капитал банков. Но на новые валютные облигации, замещающие уже учтенные в составе капитала субординированные евробонды, регулятор разрешил это требование не распространять.

Возможность выпускать замещающие облигации появилась у российских компаний и банков с июля 2022 года. Такие облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Изначально выпуск таких бумаг не был обязательным, но в мае 2023 года был опубликован указ президента, который предписывал российским юрлицам, имеющим в обращении евробонды, выпустить замещающие облигации до 1 января 2024 года. Часть заемщиков в эти сроки уложиться не смогла, и в декабре прошлого года компании и банки получили еще полгода на выпуск замещающих бумаг – до 1 июля 2024 года.

Замещающие субординированные облигации выпустили ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк (сейчас Т-банк), Московский кредитный банк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.