Поиск

ЦБ не стал продлевать возможность для банков включать в капитал новые замещающие суборды

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не стал продлевать возможность для кредитных организаций включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31 декабря 2024 года взамен аналогичных субординированных еврооблигаций, сообщил регулятор.

Мера действовала более года, и те банки, которым это требовалось, обменяли свои субординированные еврооблигации на локальные выпуски без негативного влияния на капитал и нормативы достаточности капитала, отмечает ЦБ.

В прошлом году ЦБ выпустил указание, согласно которому новые субординированные облигации в валюте не могут включаться в капитал банков. Но на новые валютные облигации, замещающие уже учтенные в составе капитала субординированные евробонды, регулятор разрешил это требование не распространять.

Возможность выпускать замещающие облигации появилась у российских компаний и банков с июля 2022 года. Такие облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Изначально выпуск таких бумаг не был обязательным, но в мае 2023 года был опубликован указ президента, который предписывал российским юрлицам, имеющим в обращении евробонды, выпустить замещающие облигации до 1 января 2024 года. Часть заемщиков в эти сроки уложиться не смогла, и в декабре прошлого года компании и банки получили еще полгода на выпуск замещающих бумаг – до 1 июля 2024 года.

Замещающие субординированные облигации выпустили ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк (сейчас Т-банк), Московский кредитный банк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Оман выразил заинтересованность в поставках саженцев пальм для юга РФ

Апелляция отменила начало банкротства экс-владельца банка "Югра" Хотина

Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности

"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности

В РФ введут временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря по 31 мая 2025 г.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });