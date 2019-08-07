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В Мосгоризбирком поступило требование освободить всех задержанных и угроза взрыва

В трех судах Москвы в этот же день провели эвакуацию после анонимных угроз

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве три суда закрывали на проверку из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва, еще одну угрозу получил Мосгоризбирком. Здание комиссии проверили с кинологами, сообщили в пресс-службе МГИКа.

Неизвестные обещали устроить взрыв около 16:00 в среду, если не будут освобождены все, кого задержали за участие в уличных протестах.

Здание проверили, бомб в нем не нашли. Мосгоризбирком продолжил работу в обычном режиме, сообщили в пресс-службе.

Из Тверского и Мещанского судов вывели в общей сложности около 200 человек - сотрудников и посетителей, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Проверка в Пресненском суде уже завершилась, суд возобновил работу. Бомбу там не нашли.

Проверку всех судов и МГИКа завершили к 14:30, взрывных устройств там не нашли, рассказал источник "Интерфакса".

Требование освободить всех задержанных и арестованных за участие в несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму стало одним из главных лозунгов последних протестов в Москве. Также люди требуют закрыть уголовное дело о массовых беспорядках, которое возбудили после акции 27 июля.

Мосгорсуд Тверской суд Мещанский суд Пресненский суд

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