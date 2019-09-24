Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

Также в центре "Э" подсчитали задержанных студентов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В дни несогласованных акций протеста в Москве этим летом полицейские задержали 225 несовершеннолетних россиян из 25 регионов, сообщил замначальника антиэкстремистского главка МВД России Владимир Макаров. Он привел эти данные на форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде".

Также в эти дни были задержаны 246 студентов 65 столичных вузов.

В городе прошло несколько согласованных и несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, за честные выборы и за освобождение политзаключенных.

После несанкционированной акции 27 июля МВД сообщило о задержании 1074 человек, "ОВД-Инфо" - о 1373. Среди задержанных было 47 детей, по данным детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича.

Прокуратура Москвы позднее уточнила, что 27 июля были задержаны 76 детей, причем 37 из них задержали необоснованно.

Точных данных о задержании несовершеннолетних 3 августа не приводилось. Всего, по данным полиции, задержали около 600 человек, по данным "ОВД-Инфо" - 1001.

10 августа после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова часть протестовавших устроили несанкционированную прогулку к Старой площади. Полиция также проводила задержания. Среди задержанных было не меньше десяти дети. Сообщалось, что пять задержанных подростков удерживали в спецприемнике с 10 по 12 августа.

Прокуроры также пытались лишить родительских прав две семьи москвичей, которых обвинили в том, что они участвовали в несанкционированных акциях вместе с детьми. Петру и Елене Хомским, а также Дмитрию и Ольге Проказовым суд сделал предупреждения, но отнимать у них детей не стал. Хомских обвинили в том, что они взяли двух детей на акцию 3 августа, Проказовых - в том, что они передали годовалого сына одному из протестующих, подвергнув тем самым ребенка опасности. Обе пары утверждали, что в демонстрациях не участвовали, а просто гуляли.