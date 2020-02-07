В четверг в Москве из-за лжеминирований проверяли мосты и бассейны

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Из-за анонимных угроз о заложенных бомбах в Москве 6 февраля проверили около 800 учреждений и строений, выборочные эвакуации затронули около 10 000 человек, рассказал информированный источник "Интерфакса". В частности, в четверг проверяли несколько десятков бассейнов и более 70 мостов.

В очередной раз были "заминированы" все 232 станции метро, больше 350 образовательных учреждений, 35 райсудов и более трех десятков больниц, а также башня "Федерация" в "Москва-Сити", несколько крупных торговых центров и магазины.

Бомб нигде не нашли.

В Петербурге в четверг было по меньшей мере два круга эвакуаций в районных судах, как сообщала Объединенная пресс-служба городских судов.

Волна массовых рассылок сообщений о минировании продолжается в России с 28 ноября. В Петербурге и Москве такие угрозы поступают почти каждый будний день, иногда рассылка затрагивает другие крупные города, где чаще всего "минируют" школы и детские сады с больницами.

По подсчетам источников "Интерфакса", в Москве за это время для проверки сигналов о заложенных взрывных устройствах пришлось эвакуировать уже более 1,6 млн человек.

Письма с угрозами в основном продолжают поступать с иностранных почтовых сервисов. Для борьбы с лжеминированиями ФСБ и Роскомнадзор объявили, что заблокировали три таких сервиса.