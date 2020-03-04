Москва закупит без конкурса маски на 200 млн рублей

Поставщик должен их передать заказчику не позднее конца мая

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы заключил с компанией "КИТ" контракт на поставку медицинских масок на 200 млн рублей для нужд города. Как следует из материалов сайта госзакупок, в закупка проведена у единственного поставщика.

"Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуации", - указано в материалах тендера.

Количество масок будет определено по потребности заказчика и не превысит сумму договора - 200 млн рублей. Маски - классические и детские - должны поступить заказчику не позднее 31 мая.

Первый случай заражения коронавирусом в Москве был подтвержден 2 марта. Заболел побывавший в Италии Давид Беров, он госпитализирован. Врачи говорят, что болезнь у него протекает в легкой форме, сам он утверждает, что у него нет температуры или каких-либо других симптомов.

4 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слова журналистов о резком осложнении ситуации с коронавирусом в Москве.

Также 4 марта правительство временно запретило вывозить из страны маски, респираторы, перчатки, прочные бахилы и другие средства химзащиты, а также вату, бинты и марлю.