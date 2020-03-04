Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Москва закупит без конкурса маски на 200 млн рублей

Поставщик должен их передать заказчику не позднее конца мая

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы заключил с компанией "КИТ" контракт на поставку медицинских масок на 200 млн рублей для нужд города. Как следует из материалов сайта госзакупок, в закупка проведена у единственного поставщика.

Эпидемия коронавируса

"Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуации", - указано в материалах тендера.

Количество масок будет определено по потребности заказчика и не превысит сумму договора - 200 млн рублей. Маски - классические и детские - должны поступить заказчику не позднее 31 мая.

Первый случай заражения коронавирусом в Москве был подтвержден 2 марта. Заболел побывавший в Италии Давид Беров, он госпитализирован. Врачи говорят, что болезнь у него протекает в легкой форме, сам он утверждает, что у него нет температуры или каких-либо других симптомов.

4 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слова журналистов о резком осложнении ситуации с коронавирусом в Москве.

Также 4 марта правительство временно запретило вывозить из страны маски, респираторы, перчатки, прочные бахилы и другие средства химзащиты, а также вату, бинты и марлю.

Москва Дмитрий Песков Давид Беров Италия

Новости по теме

Новости

Приставы Москвы в 2019 году запрещали выезд из РФ в среднем тысяче должников в день

Эпидемия коронавируса

Приехавших в Москву с подозрением на коронавирус будут лечить в Коммунарке

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях
Эпидемия коронавируса

Пассажирам московского метро будут выборочно измерять температуру

Пассажирам московского метро будут выборочно измерять температуру
Эпидемия коронавируса

В Москве начали расследование "вброса" о якобы массовом заражении коронавирусом

В Москве начали расследование "вброса" о якобы массовом заражении коронавирусом

O1 Properties купила помещения в Центральном телеграфе еще на 1,15 млрд рублей

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Погиб мужчина, попавший под поезд метро в Москве

Погиб мужчина, попавший под поезд метро в Москве

В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия

В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия

Риелторы назвали стоимость самой дорогой арендной "однушки" в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');