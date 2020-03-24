Москва выделит 7,6 млрд рублей на выплаты самоизолянтам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президиум правительства Москвы решил выделить 7,6 млрд рублей из резервного фонда на разовые выплаты пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями компенсаций за издержки при самоизоляции. Получат их около 1,9 млн человек, сообщили в пресс-службе мэра и горадминистрации.

Ранее в департаменте труда и соцзащиты сказали, что под указ о переходе на домашний режим подпадают около 1,8 млн москвичей старше 65 лет.

Им предстоит самоизолироваться дома с 26 марта по 14 апреля. Мэр Сергей Собянин 23 марта издал указ о переходе группы риска по коронавирусу под домашний режим. Под исключение попали медики, руководители организаций и работники, присутствие которых на рабочем месте необходимо для работы предприятий.

Всем, кому придется самоизолироваться, выплатит 2000 рублей авансом автоматические в первые три дня с начала карантина. Остальные 2000 рублей они получат после 12 апреля, если не будут нарушать ограничения.

Деньги им перечислят на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, компенсации принесут на дом. Гражданам с хроническими заболеваниями независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, для оформления выплаты необходимо позвонить по телефону: 8 (495) 870-45-09, зарегистрировать заявку и указать реквизиты счета.