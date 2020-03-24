Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Москва выделит 7,6 млрд рублей на выплаты самоизолянтам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президиум правительства Москвы решил выделить 7,6 млрд рублей из резервного фонда на разовые выплаты пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями компенсаций за издержки при самоизоляции. Получат их около 1,9 млн человек, сообщили в пресс-службе мэра и горадминистрации.

Пандемия коронавируса

Ранее в департаменте труда и соцзащиты сказали, что под указ о переходе на домашний режим подпадают около 1,8 млн москвичей старше 65 лет.

Им предстоит самоизолироваться дома с 26 марта по 14 апреля. Мэр Сергей Собянин 23 марта издал указ о переходе группы риска по коронавирусу под домашний режим. Под исключение попали медики, руководители организаций и работники, присутствие которых на рабочем месте необходимо для работы предприятий.

Всем, кому придется самоизолироваться, выплатит 2000 рублей авансом автоматические в первые три дня с начала карантина. Остальные 2000 рублей они получат после 12 апреля, если не будут нарушать ограничения.

Деньги им перечислят на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, компенсации принесут на дом. Гражданам с хроническими заболеваниями независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, для оформления выплаты необходимо позвонить по телефону: 8 (495) 870-45-09, зарегистрировать заявку и указать реквизиты счета.

Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Московский бизнес получит отсрочки по налогам и аренде

Собянин заявил, что реальной картины по COVID-19 нет ни у кого

Собянин заявил, что реальной картины по COVID-19 нет ни у кого

Московские больницы получат до 200 тыс. руб. на лечение каждого пациента с коронавирусом

В Москве пообещали наказывать магазины за отказ принимать банковские карты

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 пациентов

Под указ о самоизоляции попали 1,8 млн пожилых москвичей

Под указ о самоизоляции попали 1,8 млн пожилых москвичей

Скончавшаяся в Коммунарке пациентка не была больна COVID-19 и умерла от рака

Электронно проголосовать по изменениям в Конституцию москвичи смогут с 19 по 22 апреля

В столичном штабе пояснили, кому необходимо оставаться дома из-за угрозы COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');