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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:35Заразились
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Инфекционные больницы Москвы загружены меньше, чем весной

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пока в Москве в больницы кладут меньше зараженных коронавирусом, чем весной, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире "Первого канала".

Пандемия коронавируса

"Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пики весной это было 1700", - сказал он.

Мэр напомнил, что в столице готовы резервные госпитали, в том числе в спортивных и выставочных центрах.

"Таким образом, мы не переводим стационар от плановой экстренной помощи, которая работает на все население по остальным показаниям", - подчеркнул он.

"Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - говорится в блоге мэра.

"Есть такая теория, что вирус стал менее опасным и болеют больше легко. На мой взгляд, это не очень объективно, у нас количество тестов стало больше, в два раза увеличилось, и качество увеличилось, и мы больше выявляем бессимптомных больных. Но по клиникам мы видим, что граждане, которых госпитализируют средней тяжести, тяжёлые больные, потом они превращаются в очень тяжелых", - сказал мэр в эфире "Первого канала".

Он подчеркнул, что доля тех, кто "совсем тяжело болеет", не уменьшается.

"Понятно, что мы стараемся не довести до госпитализаций, как можно больше выявить больных и начинаем их амбулаторно вести, что позволяет амбулаторно переболеть, это наше большое достижение", - сказал Собянин.

Официальная статистика начала показывать рост заболеваемости COVID-19 в Москве с середины сентября. 25 сентября заммэра города Анастасия Ракова сказала, что из резерва выводят инфекционные койки, "которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медпомощи". Также из резерва стали выводить здания, которые использовались как обсерваторы.

5 октября Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". В тот же день открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское". 7 октября Ракова сказала, что город готов ввести еще два временных госпиталя - в ТЦ "Москва" и на ВДНХ.

9 октября главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о высокой загруженности отделения реанимации и интенсивной терапии, несмотря на то, что больницу разгрузило открытие дополнительных стационаров.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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