Инфекционные больницы Москвы загружены меньше, чем весной

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пока в Москве в больницы кладут меньше зараженных коронавирусом, чем весной, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире "Первого канала".

"Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пики весной это было 1700", - сказал он.

Мэр напомнил, что в столице готовы резервные госпитали, в том числе в спортивных и выставочных центрах.

"Таким образом, мы не переводим стационар от плановой экстренной помощи, которая работает на все население по остальным показаниям", - подчеркнул он.

"Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - говорится в блоге мэра.

"Есть такая теория, что вирус стал менее опасным и болеют больше легко. На мой взгляд, это не очень объективно, у нас количество тестов стало больше, в два раза увеличилось, и качество увеличилось, и мы больше выявляем бессимптомных больных. Но по клиникам мы видим, что граждане, которых госпитализируют средней тяжести, тяжёлые больные, потом они превращаются в очень тяжелых", - сказал мэр в эфире "Первого канала".

Он подчеркнул, что доля тех, кто "совсем тяжело болеет", не уменьшается.

"Понятно, что мы стараемся не довести до госпитализаций, как можно больше выявить больных и начинаем их амбулаторно вести, что позволяет амбулаторно переболеть, это наше большое достижение", - сказал Собянин.

Официальная статистика начала показывать рост заболеваемости COVID-19 в Москве с середины сентября. 25 сентября заммэра города Анастасия Ракова сказала, что из резерва выводят инфекционные койки, "которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медпомощи". Также из резерва стали выводить здания, которые использовались как обсерваторы.

5 октября Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". В тот же день открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское". 7 октября Ракова сказала, что город готов ввести еще два временных госпиталя - в ТЦ "Москва" и на ВДНХ.

9 октября главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о высокой загруженности отделения реанимации и интенсивной терапии, несмотря на то, что больницу разгрузило открытие дополнительных стационаров.