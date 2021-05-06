В здании, куда детей перевели после пожара в отеле "Вечный зов", опечатали столовую

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора нашло нарушения в здании московской гостиницы "Вечный зов" на Народном проспекте, куда после пожара в другом здании отеля - на 6-й Кожуховской, перевели группу детей. Проверяющие опечатали помещения пищеблока в здании.

Гостиницу проверяют после пожара, который случился ночью 4 мая в здании на 6-й Кожуховской улице. В результате пожара погибли двое взрослых. Проверка выяснила, что в здании были размещены дети из четырех организованных групп более 100 человек, которые приехали в Москву на туристический "XVII Всероссийский кадетский сбор". После пожара детей перевели в корпус гостиница по адресу Народный проспект, 5. Это здание тоже решили проверить.

Проверка выявила, что там в пищеблоке не обеспечивается последовательность технологических процессов; в столовой готовят еду там, где идет ремонт; там недостаточно холодильников и посуды и нет отдельных туалетов с раковинами для посетителей и работников. Также проверяющие нашли в столовой просроченные продукты, а санитарное состояние помещений оценили как неудовлетворительное. Наконец, в пищеблоке не было дезинфицирующих средств, бактерицидного облучателя и запаса масок и перчаток.

В Роспотребнадзоре составили административный протокол о нарушениях и попросят суд приостановить работу гостиничной столовой.

В ведомстве также отметили, что организаторов сбора кадетов - АНО "Педагогический центр воспитания и творчества "Каникулы"" - привлекут к административной ответственности. Ранее в Департаменте образования Москвы заявили, что слет кадетов - это была частная инициатива, а мэрия массовых мероприятий для детей не проводит.

Следственный комитет расследует гибель двух человек при пожаре на 6-й Кожуховской по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)". По этому делу задержаны управляющий отелем и гендиректор компании, которая сдала горевшее здание в аренду. В СК попросили их арестовать.