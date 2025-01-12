Что произошло за день: воскресенье, 12 января

Приостановка работы аэропорта "Пулково", советник Трампа о возможном разговоре избранного президента США с Путиным и новый гол Овечкина

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Петербургский аэропорт "Пулково" дважды приостанавливал прием и отправку воздушных судов из-за непогоды. Сообщалось, что в период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Петербург.

- Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время. Отвечая на вопрос о возможной личной встрече Трампа с Путиным, Майк Уолц отметил, что "идет подготовка к этому".

- В Крыму выявлены новые выбросы мазута. Их общая протяженность оценивается в 12,61 км. Между тем глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Анапу, он заверил, что федеральный штаб будет работать на месте ЧС вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута.

- Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию. Информацию подтвердил президент европейской страны Александр Вучич. Поставки газа из Азербайджана были остановлены из-за проблем на месторождении Шах-Дениз.

- Военные РФ взяли под контроль Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР.

- Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 гола. Он забросил шайбу в матче против "Нэшвилла", который "Вашингтон" выиграл со счетом 4:1.