Поиск

Что произошло за день: понедельник, 20 января

Инаугурация Трампа, рекорды биткойна и новые препараты в в перечне жизненно необходимых

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп принес присягу на церемонии в Вашингтоне, официально став 47-м президентом Соединенных Штатов. Выступая в Конгрессе после вступления в должность, он пообещал американцам "золотую эпоху" и заявил о планах подписать указ о введении режима ЧС на границе страны с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией.

- Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине. Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса, подчеркнул президент РФ. Путин также поздравил Трампа со вступлением в должность, отметив, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном.

- Джо Байден перед уходом с поста президента США принял решение помиловать некоторых членов своей семьи. Это решение не должно быть ошибочно принято за признание того, что они совершили какие-либо правонарушения, подчеркивается в заявлении.

- Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тысяч.

- Перечень жизненно необходимых лекарств в РФ дополнен 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологий.

- Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления. каждый субъект РФ будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или же перейти на одноуровневую.

- Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах. В 2025 году пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

- Бразильский полузащитник Луис Энрике стал игроком "Зенита". Соглашение действует по схеме 4+1.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Володин предложил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Ограничением иностранных слов в русском языке займется группа в Госдуме

Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });