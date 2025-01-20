Что произошло за день: понедельник, 20 января

Инаугурация Трампа, рекорды биткойна и новые препараты в в перечне жизненно необходимых

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп принес присягу на церемонии в Вашингтоне, официально став 47-м президентом Соединенных Штатов. Выступая в Конгрессе после вступления в должность, он пообещал американцам "золотую эпоху" и заявил о планах подписать указ о введении режима ЧС на границе страны с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией.

- Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине. Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса, подчеркнул президент РФ. Путин также поздравил Трампа со вступлением в должность, отметив, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном.

- Джо Байден перед уходом с поста президента США принял решение помиловать некоторых членов своей семьи. Это решение не должно быть ошибочно принято за признание того, что они совершили какие-либо правонарушения, подчеркивается в заявлении.

- Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тысяч.

- Перечень жизненно необходимых лекарств в РФ дополнен 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологий.

- Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления. каждый субъект РФ будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или же перейти на одноуровневую.

- Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах. В 2025 году пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

- Бразильский полузащитник Луис Энрике стал игроком "Зенита". Соглашение действует по схеме 4+1.