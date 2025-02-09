Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

ЧП с танкером в Усть-Луге и судном на Сахалине, Песков о заявлении Трампа о беседе с Путиным

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа. Президент США ранее заявил, что поговорил по телефону с российским коллегой по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

- Режим ЧС введен в Невельском районе Сахалина из-за севшего на мель китайского судна. Разлива нефтепродуктов на месте инцидента не зафиксировано. Власти Сахалина готовятся к откачке топлива с судна. Удалось провести телефонные переговоры с представителем компании-судовладельца, с капитаном севшего на мель судна.

- Танкер получил повреждение в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Росморречфлот сообщил, что при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении, экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Утечки нефтепродуктов не произошло.

- Подача воды в города-курорты Кавказских Минеральных Вод приостанавливалась на время. Причиной этого было образование шуги (мелкий лед в слое воды) в Большом Ставропольском канале. Через несколько часов аварийная ситуация была устранена.

- Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая.

- Умер актер Олег Стриженов. Ему было 95 лет. Он сыграл более трех десятков ролей в кино, среди них работы в фильмах "Звезда пленительного счастья", "Белые ночи", "Овод", "Сорок первый" и другие.