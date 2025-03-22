Поиск

Что произошло за день: суббота, 22 марта

Годовщина теракта в Crocus City Hall, умерла Лариса Голубкина, крупная атака на московского провайдера

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы в целях дестабилизации обстановки в России. Шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации теракта. В субботу у стен концертного зала открыли мемориал в память о жертвах.

- Умерла актриса Лариса Голубкина. Ей было 85 лет. Прощание пройдет в театре Российской Армии, предположительно, во вторник.

- В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза. Всего заболели 16 работников компании, которая вела строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. Все они отравились в столовой.

- Провайдер домашнего интернета Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, сообщил Роскомнадзор. По данным СМИ, провайдер Lovit работает в домах, построенных компанией ПИК.

- На Кубани из-за пожара на нефтебазе загрязнен воздух в четырех жилых зонах. Пожар начался в среду в результате атаки украинских беспилотников.

- Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у Джо Байдена и высокопоставленных чиновников его администрации.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Временные ограничения вводились в аэропорту Казани

Нападение на Crocus City Hall

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

В МИД РФ предостерегли Украину от ударов по российским энергетическим объектам

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в театре Российской Армии

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

Режим ЧС введен в зоне поврежденного дроном дома в Ростове-на-Дону

Умершие знаменитости

Умерла актриса Лариса Голубкина

Умерла актриса Лариса Голубкина

В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза

В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза

Последствия паводка сохраняются в 12 регионах страны

Нападение на Crocus City Hall

В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы

В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6065 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });