Что произошло за день: суббота, 22 марта

Годовщина теракта в Crocus City Hall, умерла Лариса Голубкина, крупная атака на московского провайдера

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы в целях дестабилизации обстановки в России. Шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации теракта. В субботу у стен концертного зала открыли мемориал в память о жертвах.

- Умерла актриса Лариса Голубкина. Ей было 85 лет. Прощание пройдет в театре Российской Армии, предположительно, во вторник.

- В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза. Всего заболели 16 работников компании, которая вела строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. Все они отравились в столовой.

- Провайдер домашнего интернета Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, сообщил Роскомнадзор. По данным СМИ, провайдер Lovit работает в домах, построенных компанией ПИК.

- На Кубани из-за пожара на нефтебазе загрязнен воздух в четырех жилых зонах. Пожар начался в среду в результате атаки украинских беспилотников.

- Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у Джо Байдена и высокопоставленных чиновников его администрации.