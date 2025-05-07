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Что произошло за день: среда, 7 мая

Высокопоставленные гости собираются в Москве на торжества в честь 80-летия Победы, в Ватикане начался конклав

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин не давал новых указаний по ответам на атаки украинских БПЛА, сообщил Дмитрий Песков. Инициатива российской стороны о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы остается в силе, отметил представитель Кремля.

- НСПК предупредила о возможных сложностях с оплатой через СБП в Москве и области. Сложности могут наблюдаться в связи с возможными ограничениями доступа в интернет с 7 по 9 мая. В столице также в эти дни будут введены временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. В Кремле отметили, что нужно с пониманием отнестись к ограничениям в связи предстоящими мероприятиями.

- Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, его визит продлится до 10 мая. Глава Китая примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы.

- ФСБ предотвратила теракт на митинге памяти в Херсонской области. Трое задержанных признались, что ими также была предпринята неудачная попытка подрыва автомобиля с российскими военнослужащими.

- Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его самолет по пути в РФ вынужден был совершить посадку в Баку из-за закрытого воздушного пространства России.

- Минтранс напомнил об обязательствах авиакомпаний перед пассажирами задержанных рейсов. Поводом к обсуждению этого вопроса стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов РФ, которые привели к массовым задержкам и отменам рейсов. Вечером в Росавиации сообщили, что более 70% самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за вводившихся ограничений, перелетели в аэропорты первоначального назначения.

- Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Президент Венесуэлы находится в Москве с официальным визитом.

- В армии Пакистана заявили о гибели 26 мирных жителей в результате ударов Индии. Индийская сторона сообщила о 10 мирных жителях, погибших в результате обстрелов со стороны Пакистана. В Исламабаде оставили за собой право ответить на удары Индии, когда посчитают нужным. Между тем в Дели анонсировали учения по гражданской обороне, которые пройдут 8 мая в 244 округах по всей стране.

- В Ватикане начался конклав. Кардиналов, участвующих в выборах папы римского, закрыли в Сикстинской капелле.

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