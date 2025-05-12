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Что произошло за день: понедельник, 12 мая

Умерла Нина Гребешкова, вынесен приговор членам ОПГ "Таганские", репертуар театра им. Вахтангова в Севастополе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Десять участников ОПГ "Таганские" осуждены за убийства. Подсудимым назначено наказание на сроки от 22 до 25 лет заключения. Они признаны виновными в бандитизме и убийствах, в том числе вора в законе Деда Хасана в 2013 году.

- Умерла Нина Гребешкова. Заслуженной артистке России, вдове режиссера Леонида Гайдая было 94 года.

- Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Виктор Хорошавцев. Ему вменяется мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

- Польша решила закрыть генконсульство РФ в Кракове. Утверждается, что Варшава пошла на этот шаг из-за "актов саботажа" со стороны РФ. В российском МИД заявили, что Москва вскоре даст адекватный ответ.

- Сбербанк и ВТБ отменили комиссии для застройщиков по льготной ипотеке.

- Законопроект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Документ предлагает наделить правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.

- Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая. В частности, для легковых машин стоимость проезда от МКАД до Солнечногорска выросла до 1,6 тыс. рублей.

- Гастроли театра им. Вахтангова в Севастополе отменили из-за выбранного репертуара. По данным СМИ, театр должен был показать спектакли "Царь Эдип", "Ветер шумит в тополях" в постановке Римаса Туминаса и "Королева-мать" в постановке Сергея Яшина.

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