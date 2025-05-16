Что произошло за день: пятница, 16 мая

Переговоры в Стамбуле, ЧП с электроснабжением шахт в Кемеровской области и афера с "Пушкинскими картами"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Переговоры российской и украинской делегаций прошли в Стамбуле. По их итогам глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что в целом удовлетворен результатами встречи. По его словам, Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным, российская сторона приняла это к сведению. Он сообщил, что в ближайшие дни РФ и Украина обменяются пленными в формате "1000 на 1000". Мединский также подчеркнул, что те, кто требует прекращения огня до мирных переговоров, не знают истории: боевые действия всегда шли параллельно с переговорами.

- ЕС намерен ввести санкции против "Северных потоков" и снизить "потолок" цен на нефть из РФ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет предполагает добавление в санкционные списки новых судов российского "теневого флота".

- Шахтёров семи шахт в Кемеровской области эвакуировали из-за аварии на высоковольтной линии. Все работники кузбасских шахт поднялись на поверхность. Позднее в министерстве угольной промышленности региона сообщили, что шахты возобновили работу.

- Пожар произошел на парафиновой фабрике в Салавате в Башкирии. Пострадали три человека, еще одного ищут под завалами. Причиной ЧП могли стать нарушения технологического процесса.

- Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в казну с Селезнёва и Митюшова ряда предприятий. Иск касался вывода из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 млрд рублей и был подан к нескольким физ. и юрлицам.

- Экс-вице-губернатор Рязанской области приговорен к 17 годам лишения свободы. Игорь Греков признан виновным в получении взяток и мошенничестве.

- Полиция раскрыла аферу с "Пушкинскими картами" на 30 млн руб. в двух регионах РФ. Злоумышленники из Рязанской и Новосибирской областях регистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" и продавали билеты на мероприятия, которые на деле не проводились. Деньги они оставляли себе.

- Напавший с ножом на Салмана Рушди приговорен к 25 годам тюрьмы. Хади Матар напал на писателя во время лекции в 2022 году. В результате нападения Рушди ослеп на один глаз.