Следующий визит Уиткоффа в Россию будет согласован по мере необходимости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может быть согласован моментально, как только возникнет такая необходимость, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По мере необходимости эти визиты согласовываются и выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем, специальные каналы связи работают исправно. Как только нужно будет, конечно же, такие контакты состоятся", - сказал он.

Песков не подтвердил информацию о том, что Уиткофф должен был прилететь в Москву еще в майские праздники. "Нет, он не должен был прилететь в майские праздники, это неправильная информация", - сказал он.

Уиткофф был в Москве 25 апреля, его тогда принял президент Владимир Путин.