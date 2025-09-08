Поиск

Первый канал 20 сентября покажет прямую трансляцию "Интервидения"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Первый канал проведет прямую трансляцию международного песенного конкурса "Интервидение", которое состоится 20 сентября в Live Arena в Москве, говорится в сообщении дирекции общественных связей телеканала в понедельник.

"Первый канал представляет прямую трансляцию самого ожидаемого музыкального события года в России - международного конкурса "Интервидение", который пройдет на Live Arena", - отмечается в сообщении.

Трансляция состоится 20 сентября в 20:30.

В сообщении говорится, что перед трансляцией конкурса и сразу по его окончании - в 18:20 и в 00:20 - зрителей Первого ждут эксклюзивные спецвыпуски ток-шоу "Пусть говорят", посвященные "Интервидению".

По информации канала, участие в конкурсе примут представители порядка двух десятков стран мира. Россию представит певец Shaman. Победитель "Интервидения" определяется по итогам голосования Международного профессионального жюри, которое состоит из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.

Ранее в фонде наследия искусства, который организует конкурс, сообщили, что в "Интервидении" примут участие представители всех континентов. Там отметили, что приглашения направлялись и в ряд европейских стран, однако некоторые страны не смогли принять участие из-за нехватки времени на подготовку.

20 августа в пресс-службе конкурса сообщали, что в финале "Интервидения" примут участие конкурсанты из 21 страны: из регионов БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки, США. В перечень стран, подтвердивших участие в конкурсе, вошли Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Кения, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Эфиопия, Узбекистан и ЮАР.

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в текущем году в Москве и Московской области.

