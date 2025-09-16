Поиск

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Путин на учении "Запад-2025", Трамп о неизбежной для Зеленского сделке с РФ, умер Роберт Редфорд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025". Российский лидер подчеркнул, что цель учений - отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.

- Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса. Он вновь подчеркнул, что обе стороны должны будут сделать усилие.

- В Новосибирске арестовали подозреваемую в совершении диверсии на Транссибирской магистрали. В августе 2025 году она изготовила СВУ, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие.

- Комиссия при Совете по правам человека ООН пришла к выводу, что Израиль "совершил четыре акта геноцида" в секторе Газа. В израильском МИД подчеркнули, что доклад не соответствует действительности.

- "Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти. Такую информацию во вторник опубликовал Reuters, написавший, что такие ограничения якобы возможны, если атаки на инфраструктуру продолжатся.

- Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла из-за ограничения срока эксплуатации флота.

- Мыши и мухи вернутся из космоса на Землю 19 сентября. Космический аппарат "Бион-М" №2 с живыми организмами на борту был запущен 20 августа с космодрома Байконур.

- Американский актер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни. Он известен ролями в таких картинах как "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать". Получил "Оскар" за режиссерскую работу.

Директора "МКД Эльбрус" арестовали по делу о гибели людей на канатке в КБР

Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025"

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

Суд снял обеспечение с перешедших в собственность РФ активов Митюшова

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами вернется на Землю 19 сентября

Лавров заявил, что конкурс "Интервидение" может стать ежегодным

