Что произошло за день: суббота, 20 сентября

Атака БПЛА в Самарской области, кибератаки в европейских аэропортах и обрушение плит в ремонтируемой московской школе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU

- Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области. Утром в субботу губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса области.

- В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ. При этом в Европе призывают действовать аккуратно.

- Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак. Атакован был внешний поставщик услуг, связанных с системой регистрации и посадки на борт. Задержки наблюдаются в аэропортах Берлина и Лондона, аэропорт Брюсселя отменяет в воскресенье половину рейсов.

- Банк России считает текущий уровень в 4% пограничным, будет стремиться снизить цель по инфляции в будущем, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Он также сообщил, что прогнозная траектория ключевой ставки ЦБ РФ допускает возможность ее снижения до однозначного уровня к концу 2026 года.

- Двое рабочих погибли во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы. На них обрушились бетонные плиты.

- Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала путевку на Олимпиаду. Она заняла первое место на отборочном турнире в женском одиночном катании.