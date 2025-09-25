Поиск

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Продление запрета на экспорт бензина, приговор для Саркози и данные Минобороны о взятых под контроль населенных пунктах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, продлят до конца года. Также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

- Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене. За денежное вознаграждение он добывал и передавал данные о местах расположения в регионе объектов критически важной инфраструктуры.

- Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92, заверил глава региона Сергей Аксенов. В свою очередь Александр Новак подтвердил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в России в настоящее время есть, он покрывается за счет накопленных остатков.

- ВС РФ с 1 января взяли под контроль в зоне СВО 205 населенных пунктов, заявили в Минобороны РФ.

- Дональд Трамп заявил Реджепу Тайипу Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией. Рассуждая об украинском конфликте, он вновь заявил, что "очень разочаровался в Путине".

- Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным по "ливийскому делу". Он был приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой приведения приговора в исполнение в части лишения свободы

- Семь буддийских монахов, в том числе россияне, погибли на Шри-Ланке. Еще шесть человек получили травмы в результате инцидента на канатной дороге.

