Что произошло за день: воскресенье, 18 января

Плата за участие в Совете мира по Газе, оценки по поведению для российских школьников и возвращение Камилы Валиевой

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе, сообщает Bloomberg. Критики опасаются, что президент США пытается создать альтернативу или соперника ООН. Между тем, по данным СМИ, Катар готов принять участие в создаваемом Совете.

- В Минпросвещения РФ назвали ключевые критерии оценивания поведения школьников. В частности, к ним относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

- Три человека пострадали в Беслане из-за падения обломков БПЛА, уточнили власти Северной Осетии. Утром в воскресенье стало известно, что обломки дрона упали на крышу пятиэтажки, повреждены крыша и окна здания.

- Несколько стран НАТО выпустили заявление в поддержку Гренландии на фоне угроз Трампа. В заявлении Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании отмечается, что угроза США о введении пошлин подрывает трансатлантические отношения и страны готовы к координированному ответу.

- В Барнауле вынужденно сел Boeing, летевший из Сочи в Кемерово. Борт временно отстранен от эксплуатации. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что, по его данным, на борту находились 148 человек.

- Камила Валиева объявила о возвращении в спорт. 25 декабря прошлого года истек четырехлетний срок дисквалификации фигуристки за нарушение антидопинговых правил.