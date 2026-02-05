В Мурманской области отменили режим повышенной готовности

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Мурманской области отменили режим повышенной готовности, действовуал после режима чрезвычайной ситуации из-за перебоев электроснабжения, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Чибис.

"Все повреждения устранены, аварийные работы завершены", - написал он.

Ранее 5 февраля ПАО "Россети Северо-Запад" сообщило о завершении работ по восстановлению участка высоковольтной сети, которая питает Мурманск и Североморск.

Всего энергетики заменили шесть опор на четырех ЛЭП и смонтировали 4 км провода. Восстановительные работы продлились две недели. Сейчас сеть функционирует в штатном режиме.

В январе на сетях компании "Россети Северо-Запад" произошло две аварии, которые повлекли нарушение электроснабжения Мурманска и ЗАТО Североморск, а также временные перебои теплоснабжения и водоснабжения.

В первом случае 23 января под Мурманском обрушились пять опор ЛЭП. Сетевая компания назвала причиной происшествия снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП. С 25 по 27 января, до восстановления электроснабжения с помощью временных опор, в Мурманской области действовал режим ЧС.

Второе нарушение электроснабжения Мурманска и ЗАТО Североморск произошло 30 января. В пресс-службе ПАО "Россети" причиной нарушения назвали повреждение грозотроса.