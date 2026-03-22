Что произошло за день: воскресенье, 22 марта

Заявления Тегерана об Ормузском проливе, запуск ракеты-носителя с кораблем "Прогресс" с отремонтированной площадки Байконура, назначение главы Центра подготовки космонавтов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Корпус стражей Исламской революции пригрозил полным перекрытием Ормузского пролива в случае, если США нанесут удары по иранским электростанциям. Ранее Дональд Трамп вынес Ирану ультиматум и пообещал удары по иранским электростанциям, если Тегеран в ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив. Тегеран в свою очередь заявил, что пролив закрыт только для врагов страны.

- Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с отремонтированной площадки Байконура. По данным NASA, после запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс" на корабле "Прогресс" не работала. Если развернуть антенну не удастся, космическим кораблем будут управлять вручную.

- Космонавт Олег Кононенко назначен начальником Центра подготовки космонавтов.

- Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в отпевании католикоса-патриарха в Тбилиси. Илиа II похоронен в Сионском соборе.

- Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил рекорд НБА по числу проведенных матчей в регулярных чемпионатах. Матч против "Орландо Мэджик" стал для него 1612-м.

- "Зенит" обыграл "Динамо" по итогам матча в 22-м туре чемпионата России со счетом 3:1.