Поиск

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Миллиардные активы кубанских депутатов, приговор для бывшего замминистра обороны и взрыв во Владикавказе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд руб. В числе изъятых активов крупный зернотрейдер "Краснодарзернопродукт" и другие сельскохозяйственные предприятия и строительные компании. Депутаты Заксобрания края Сергей Фурса и Алексей Сидюков вели совместную деятельность с недавно арестованным бывшим вице-губернатором региона Андреем Коробкой.

- Взрыв произошел на складе с пиротехникой в центре Владикавказа. Погибли два человека, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. Во Владикавказе введен режим ЧС.

- Экс-замминистра обороны Павел Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Суд также лишил его генеральского звания и назначил штраф в 85 млн руб. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших - Минобороны РФ и парка "Патриот", взыскав с Попова более 32,9 млн руб. Также судом конфискованы 45,6 млн руб., принадлежащие бывшему замминистра обороны.

- Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 г., базой сравнения является период 2018-2019 гг.

- Дональд Трамп заявил, что в течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном. Он отметил, что вновь может применить военную силу в случае неудачи переговоров. По словам президента США, у Тегерана нет рычагов давления, кроме кратковременного перекрытия морских путей.

- Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно. В ответ на это Чжэн Ливэнь заявила, что "народы, живущие по обе стороны пролива, (...) будут двигаться навстречу друг другу".

- ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП".

- Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные. По словам синоптиков, днем в субботу ожидается +8...+10.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

