Администрация Североморска требует с "Россетей" почти 1 млн рублей из-за блэкаута

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Администрация ЗАТО Североморск, главной базы Северного флота, обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с иском к ПАО "Россети Северо-Запад" на 957,6 тысячи рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Администрация ЗАТО просит взыскать с электросетевой компании "расходы, понесенные за счет резервного муниципального фонда по обеспечению питания населения в пунктах временного размещения во время режима повышенной готовности в связи с обрушением опор линий электропередачи".

В настоящее время процессуальное решение о принятии иска к производству не принято.

Ранее в апреле в Арбитражный суд Мурманской области с иском к компании "Россети Северо-Запад" обратился самый северный в мире троллейбусный парк - АО "Электротранспорт".

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщали, что истец просит взыскать 5,87 млн рублей - "материальный ущерб, причиненный в связи с отключением электроэнергии: расходы по эвакуации троллейбусов, заработная плата работникам из-за простоя, затраты на топливо для электрогенераторов и прочее".

В январе 2026 года на сетях компании "Россети Северо-Запад" произошли две аварии, которые повлекли нарушение электроснабжения Мурманска и ЗАТО Североморск, а также временные перебои теплоснабжения и водоснабжения.

В первом случае, 23 января, под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Сетевая компания назвала причиной происшествия снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП. С 25 по 27 января, до восстановления электроснабжения с помощью временных опор, в Мурманской области действовал режим ЧС.

Второе нарушение электроснабжения Мурманска и ЗАТО Североморск произошло 30 января. В пресс-службе ПАО "Россети" причиной нарушения назвали повреждение грозотроса.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.